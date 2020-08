À savoir

Le chèque-vacances, notamment acheté par les comités d’entreprise et distribué aux salariés du public et du privé, est accepté par plus de 210 000 professionnels du tourisme (transports, hébergements, culture, sport, etc.), partout en France. Ces professionnels sont conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV).