Fortes chaleurs : quand peut-on parler de canicule ?

Qu’est-ce qu’une canicule ?

« Une canicule est définie comme un épisode de très fortes chaleurs de jour comme de nuit pendant au moins trois jours consécutifs et plus largement sur une période prolongée (une semaine ou plusieurs) », explique le site Gouvernement.fr .

La canicule se caractérise par le fait que les températures ne descendent pas la nuit par rapport à celles observées la journée, ou alors dans une infime proportion. Pour identifier une période de canicule, Météo-France a déterminé des seuils de température et de durée qui varient selon les départements.

Par exemple, à Toulouse, Météo-France parle de canicule dès lors que pendant 3 jours et 3 nuits la température ne redescend pas en dessous des 21°C minimum et qu’on dépasse 36°C le jour. Pour que l’on puisse parler de canicule, il faut donc qu’il y ait ces deux critères rassemblés : la chaleur et la durée.