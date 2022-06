La Journée internationale des droits des femmes, mardi 8 mars, est l’occasion de mettre en lumière les nombreuses inégalités dont souffrent les femmes par rapport aux hommes dans de nombreux domaines. Dossier Familial détaille les propositions pour y mettre fin que formulent la plupart des douze candidats à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril. Voici ce que veulent les prétendants, qui apparaissent ici dans l’ordre fixé par la liste arrêtée lundi par le Conseil constitutionnel.

Nathalie Arthaud refuse la remise en cause de l’IVG

La candidate du parti d’inspiration trotskiste Lutte ouvrière (LO) rappelle son refus de la remise en cause du « droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ». « [N]ous nous opposons aussi aux pressions pour le port du voile et aidons, dans la mesure de nos moyens, les femmes qui veulent rejeter ce symbole de soumission », est-il également écrit sur Nathalie-arthaud.info.

LO expose sa doctrine en matière d’inégalités entre les femmes et les hommes. « La lutte contre l’oppression des femmes fait partie de notre combat de militants communistes révolutionnaires. Elle est liée à notre combat contre l’exploitation capitaliste, car le patronat s’appuie sur toutes les inégalités, et en particulier celle entre hommes et femmes, pour tirer les salaires et les conditions de travail vers le bas et diviser le monde du travail », est-il exposé sur le site.

Pour le parti d’extrême gauche, « la révolution et le passage au socialisme ne seront pas possibles sans la participation des femmes des classes populaires ». « Nous sommes convaincus que l’inégalité sociale entre hommes et femmes n’est pas naturelle ou pas innée, mais qu’elle est le produit de l’histoire des sociétés humaines, et est liée en particulier à l’apparition de la propriété privée. Par conséquent, l’oppression de la femme prendra fin un jour, mais elle ne pourra être totale qu’avec la disparition de l’exploitation capitaliste, c’est-à-dire l’avènement du socialisme », indique Lutte ouvrière.

Pour Fabien Roussel, les entreprises réaliseront en un an l’égalité salariale

Egalité salariale

Le candidat du Parti communiste français (PCF) promet la réalisation en une année de l’égalité salariale. « Les entreprises disposeront d’un an pour la mettre en œuvre, faute de quoi un administrateur judiciaire le fera à la place de l’employeur », souligne le député dans son programme Fabienroussel2022.fr. Cette égalité « sera effective dans les six premiers mois de la mandature dans la fonction publique ». Afin d’améliorer les revenus des femmes, Fabien Roussel propose que soit « mis un terme aux temps partiels » et une augmentation des « retraites ».

L’usage de la méthode élaborée par un ancien responsable de la Confédération générale du travail (CGT) à l’usine Renault de Sochaux, François Clerc, « sera systématisée » pour mesurer « les discriminations existantes dans l’évolution des carrières et les différences de promotion entre les femmes et les hommes », précise le programme de Fabien Roussel. « L’égalité du déroulement de carrière dans les entreprises deviendra une obligation. »

Lutte contre les violences faites aux femmes

Fabien Roussel souhaite l’adoption par le Parlement d’un projet de « loi-cadre » destiné à « combattre les violences conjugales et intrafamiliales ». Selon lui, les victimes « de violences sexuelles et conjugales pourront accéder, immédiatement et gratuitement, aux soins en psycho-traumatologie dans le cadre d’une prise en charge de la Sécurité sociale ».

« Chaque département sera, pour cela, doté d’un centre de psycho-traumatologie avec un accueil médico-judiciaire et un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour accueillir les victimes et leurs enfants », explique le candidat de gauche. Fabien Roussel propose l’ouverture de « lieux d’accueil et de conseil des victimes et co-victimes de violences conjugales et sexuelles […], à l’échelle des communes, des agglomérations ou des départements ». Ces lieux « permettront aux victimes de connaître leurs droits, d’être conseillées et orientées » et de recevoir un « soutien psychologique ».

Le candidat promet le recrutement de « 30 000 policiers de proximité » devant agir pour « la tranquillité publique » ainsi que « la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles ». Il promet l’usage d’un montant de 1 Md€ « à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». Un ministère des Droits des femmes rétabli « disposera d’un budget » propre ainsi que « d’une administration » spécifique, « dans le cadre d’une politique ambitieuse et globale de lutte contre les violences faites aux femmes et de construction de l’égalité des droits ». Peine d’inéligibilité possible contre les élus coupables de violences sexistes et/ou sexistes

« Une peine d’inéligibilité devra être requise par les parquets contre les élus convaincus de violences sexistes et/ou sexuelles », estime Fabien Roussel. Le prononcé de cette peine sera cependant à la direction des juridictions condamnant les élus. Les personnes déclarées inéligibles ne peuvent plus exercer leurs fonctions électives et solliciter des suffrages durant une période fixée.

Droit à l’IVG et à la contraception

Pour Fabien Roussel, « la France s’alignera avec les pays européens les plus progressistes, en vertu de la ‘‘clause de l’Européenne la plus favorisée’’ ». Au sein de l’Union européenne (UE), le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse est le plus élevé aux Pays-Bas, où il peut atteindre jusqu’à vingt-quatre semaines, d’après un article publié le 18 février dernier par le site de la chaîne France 24,

« Les femmes ne pourront se voir refuser d’exercer leur droit de façon égale sur l’ensemble du territoire par des délais d’accès à l’IVG qui les en empêcheraient », ajoute le député communiste. Fabien Roussel promet en outre un « accès libre et gratuit à la contraception, sous toutes ses formes et sur tout le territoire ».

Abolition de la prostitution

Pour le candidat de gauche, « les moyens nécessaires » doivent être « affectés à l’application de la loi pour l’abolition de la prostitution ». « Cela inclura le financement des parcours de sortie, l’hébergement d’urgence, une allocation mensuelle et la régularisation des personnes en situation dite irrégulière », détaille Fabien Roussel. « Un volet spécifique, portant sur la lutte contre la prostitution des mineurs, accompagnera ces dispositions, adossé à la politique de protection de l’enfance », est-il encore écrit dans le programme.

Gratuité des protections hygiéniques

Fabien Roussel propose « la gratuité des protections hygiéniques, parce qu’il s’agit de produits de première nécessité ». Ces produits seront disponibles dans « des distributeurs », présents « dans tous les lieux et établissements publics ».

Congé parental pour les deux parents

« Les deux parents se verront garantir un congé parental s’alignant sur la durée actuelle du congé maternité », promet Fabien Roussel. Pour les mères attendant leur premier ou leur deuxième enfant, la durée du congé maternité atteint seize semaines.

Lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales

Fabien Roussel propose « un plan de lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales » et la réouverture des « maternités de proximité ».

Aide à la parentalité après l’accouchement

Le candidat communiste promet des moyens en faveur du « service public hospitalier, afin que soit étendue à tout le territoire l’aide à la parentalité dans le retour à la maison après l’accouchement ».

Emmanuel Macron voit à nouveau « l’égalité femmes-hommes » comme une « grande cause »

Invité le 7 mars par LCI et Elle dans l’émission Face aux françaises, le président sortant a fait des propositions pour son éventuel second quinquennat sur le thème de l’égalité. « La grande cause de mon nouveau quinquennat, si je suis réélu, sera l’égalité femmes-hommes, encore ! », a affirmé le chef de l’Etat.

Emmanuel Macron a détaillé différentes mesures qu’il appelle de ses vœux, notamment :

un triplement de l’amende due par les auteurs d’outrage sexiste, actuellement fixée à 750 € ou à 1 500 € ;

une hausse du nombre d’enquêteurs spécialisés dans les affaires de violences faites aux femmes, de 2 000 à 4 000 policiers spécialisés ;

la création d’un fichier des auteurs de violences conjugales, une mesure déjà annoncée en juin 2021 par le gouvernement ;

la mise sur pied d’un pôle juridictionnel spécialisé contre les violences sexistes et sexuelles.

D’après Jean Lassalle, l’égalité doit un critère dans l’accès « aux marchés publics »

Le député, président du parti Résistons !, regrette l’absence de respect du principe de l’égalité salariale. « Comme pour toutes les discriminations, notamment sur les personnes en situation de handicap, l’Etat doit tout mettre en œuvre pour lutter contre ces inégalités de traitement », estimait-il dans un message publié le 3 novembre 2021 sur son compte Facebook.

« L’accès des entreprises aux subventions et aux marchés publics doit être conditionné à des progrès en la matière, comme le propose[nt] plusieurs associations et mouvements impliqués dans ce combat pour l’égalité pour l’égalité hommes/femmes », précisait Jean Lassalle.

Marine Le Pen souhaite un doublement de l’allocation de soutien familial

Lutte contre les violences faites aux femmes

La candidate du Rassemblement national (RN) à l’élection présidentielle propose différentes mesures, détaillées par France Inter :

juger les conjoints et anciens conjoints violents dans des délais très brefs ;

inscrire les personnes condamnées pour des faits qualifiés d’outrages sexistes, une contravention, par le Code pénal, au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), ce qui exigerait un changement de dénomination et des règles de ce fichier, l’outrage sexiste étant une contravention, et non un crime ou un délit.

Accès à la gynécologie et à la contraception

Marine Le Pen souhaite un relèvement des rémunérations des sages-femmes et un élargissement de leur domaine de compétences en matière de gynécologie, pour permettre à toutes les femmes d’accéder à cette dernière. Elle propose aussi un remboursement de la contraception pour toutes les femmes. La contraception est gratuite depuis le 1er janvier pour les femmes de moins de 26 ans.

Soutien aux femmes seules

Selon Marine Le Pen, l’allocation de soutien familial (ASF), une prestation sociale destinée aux foyers monoparentaux les plus modestes, doit être doublée. D’après le site officiel Service public, l’ASF s’adresse aux parents, soit dans la majorité des cas des mères, ayant au moins un enfant à charge pour lequel l’autre parent ne participe plus à l’entretien depuis au moins un mois ou verse une pension alimentaire inférieure à 116,11 €.

Eric Zemmour veut une prime de naissance de 10 000 € pour chaque enfant né dans un territoire rural

Mesures pour le pouvoir d’achat des femmes

Dans son « Programme pour les Françaises », omettant volontairement les femmes de nationalité étrangère, cet autre prétendant d’extrême droite n’évoque aucune mesure pour atteindre l’égalité salariale. Dans ce document publié Programme.zemmour.2022.fr, le candidat du parti Reconquête, critiqué pour des écrits et des propos qualifiés de misogynes, envisage plutôt d’« augmenter le pouvoir d’achat des femmes » au travers des deux mesures suivantes :

la mise en place d’une prime de naissance de 10 000 € pour chaque enfant né dans un territoire rural ;

l’augmentation des pensions de réversion pour les veuves, en relevant la part du conjoint décédé de 54 % à 75 %.

Congé parental

Afin de « favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale », Eric Zemmour indique vouloir « permettre aux deux parents de se répartir librement le temps de congé parental ». Il propose à cette fin les autres mesures suivantes :

faciliter les modes de garde alternatifs ;

créer 60 000 places de crèche alternatifs ;

donner la priorité aux mères célibataires françaises pour l’obtention de logements sociaux et les places en crèche.

Lutte contre les violences faites aux femmes

Eric Zemmour, au sujet duquel le site d’informations Mediapart, a diffusé le 8 mars « le témoignage de huit femmes qui [l’]accusent […] de comportements inappropriés et d’agressions sexuelles pour des faits présumés allant de 1999 à 2019 », promet un renforcement de « la lutte contre les violences sexuelles et conjugales ». Il prévoit les mesures suivantes :

port automatique de bracelets anti-rapprochement pour les personnes condamnées pour des violences conjugales ;

augmentation du nombre de places pour les victimes de violences conjugales dans les centres d’hébergement ;

mise en place de peines planchers pour tous les crimes et délits, dont ceux commis par des conjoints violents ;

expulsion de tous les criminels et délinquants sexuels étrangers et binationaux.

L’expulsion de personnes binationales est soumise à la déchéance de leur nationalité française, une mesure exceptionnelle qui répond à de strictes conditions.

Jean-Luc Mélenchon promet « la parité » au sein des « institutions »

Egalité salariale

Le candidat de La France insoumise (LFI) promet, dans son programme, « L’avenir en commun » diffusé sur Laec.fr, une hausse des « sanctions financières et pénales à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale femmes/hommes (amendes et refus d’attribution de marchés publics) ». Jean-Luc Mélenchon souhaite également la création dans l’entreprise d’« une commission de contrôle salarié sur l’égalité entre les femmes et les hommes » et une lutte « contre le temps partiel contraint qui à 80 % touche les femmes ».

Selon le député LFI, « la parité entre les femmes et les hommes » doit être imposée « dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives ».

Allongement de la durée des congés parentaux

Jean-Luc Mélenchon propose un allongement de « la durée des congés parentaux », rendus « identiques pour les deux parents ».

Un plan contre le harcèlement sexiste

Jean-Luc Mélenchon souhaite « un plan de lutte contre le harcèlement sexiste et les agressions sexuelles dans les transports collectifs ».

Suppression de la double clause de conscience des médecins applicable à l’IVG

Jean-Luc Mélenchon propose la suppression de « la double clause de conscience des médecins » applicable à l’IVG.

La loi prévoit une clause de conscience pour tous les actes médicaux. « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles », selon le Code de la santé publique (article R. 4127-47). Mais une clause de conscience s’applique aussi à l’IVG. L’article L. 2212-8 du Code de la santé publique prévoit l’absence d’obligation pour les médecins et sages-femmes « de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.

Jean-Luc Mélenchon propose par ailleurs un allongement du délai de l’IVG de douze à quatorze semaines. Pas de chance : elle a déjà été mise en œuvre, par une loi du 2 mars 2022.

Remboursement du traitement hormonal de la ménopause

Le candidat de gauche souhaite un remboursement du « traitement hormonal de la ménopause ».

Il défend par ailleurs un renforcement du planning familial.

Anne Hidalgo veut un allongement du « congé paternité à 16 semaines »

Egalité salariale

Afin d’aboutir à l’égalité salariale à la fin de son éventuel quinquennat, la candidate du Parti socialiste (PS) à l’élection présidentielle souhaite que soit « rendue publique » une « liste des entreprises qui persistent à laisser perdurer les discriminations envers les femmes […], et des pénalités seront imposées à ces entreprises ».

« J’inverserai la charge de la preuve pour qu’il revienne à l’entreprise de prouver qu’elle n’est pas coupable de discrimination en matière de salaires », précise Anne Hidalgo. Si elle était élue à la présidence de la République, la maire de Paris promouvra un allongement du « congé paternité à seize semaines, dont six obligatoires, comme en Espagne, pour assurer la réelle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Lutte contre les violences faites aux femmes

La candidate socialiste affirme vouloir faire « de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité » de son éventuel quinquennat. À cette fin, elle propose notamment les mesures suivantes :

l’utilisation de plus d’un milliard d’euros à la lutte contre les violences faites aux femmes ;

le rétablissement d’un ministère des Droits des femmes de plein exercice.

Le « ministère déploiera une politique ambitieuse et déterminée dans tous les secteurs : école, police, justice, travail, logement… et agira fermement contre les représentations sexistes ».

Anne Hidalgo compte également faire adopter des « mesures telles qu’elles sont pratiquées en Espagne, qui dispose de la législation reconnue comme la plus efficace en Europe : formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, présence d’assistantes sociales dans les commissariats et les gendarmeries, sanctions pénales aggravées, éloignement des conjoints violents, accompagnement social et psychologique des femmes et des enfants témoins de violences, priorisation dans le parc social des victimes de violences conjugales ».

La candidate de gauche précise que cette action « s’accompagnera aussi d’une ambitieuse politique de protection de l’enfance, contre les abus sexuels, l’inceste » et « la négation des droits de l’enfance ».

Yannick Jadot promet « une aide juridictionnelle » pour les « victimes » de violences

Egalité salariale

Se disant également soucieux d’aboutir à l’égalité salariale, le candidat d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) propose la mesure suivante dans son programme. « À compétence et travail égaux, la rémunération entre les femmes et les hommes devra être égale dans toutes les entreprises de plus de vingt salariés et dans les administrations publiques, au risque de recevoir une amende de 330 € par jour et par employée concernée jusqu’à régularisation », est-il écrit dans le document, que son équipe de campagne nous a transmis.

Yannick Jadot souhaite la création d’« un congé parentalité de même durée pour les deux parents ». Ce dispositif prendra la suite des congés maternité et paternité, pour « offrir équitablement à chaque parent pendant seize semaines de congé, dont huit obligatoires, réparties avant ou après l’accouchement ».

Lutte contre les violences faites aux femmes

Le candidat écologiste promet « une aide juridictionnelle adaptée aux victimes dès le dépôt de plainte et la mise en place de tribunaux et de brigades spécialisés, de lieux d’accueil » spécifiques « dans les commissariats, la possibilité de déposer plainte dans les établissements de santé et par la formation de l’ensemble du personnel de justice, de police, de santé et d’éducation ».

Yannick Jadot s’engage également à un relèvement du budget consacré « à la lutte contre les violences » à hauteur de 1 Md€ et à une multiplication par cinq des dépenses consacrées « aux droits des femmes ». Le nombre de places réservées aux femmes « dans les centres d’hébergement d’urgence » sera triplé. Les viols perpétrés contre les mineurs seront imprescriptibles. Ils pourront donner lieu à des poursuites et à des condamnations jusqu’à la mort de leur auteur.

Garde d’enfants

Yannick Jadot propose un développement du « service public de la petite enfance », par l’ouverture de « 200 000 places de crèche ou auprès d’assistantes maternelles, pour satisfaire les besoins de chaque famille ».

Droit à l’IVG

Yannick Jadot souhaite l’inscription dans la Constitution du « droit à l’avortement (…) « comme un droit inaliénable ». « Nous permettrons un meilleur accès aux femmes sur les territoires par des procédures de signalement et le strict respect de la loi », ajoute le député européen. Sa proposition de rallongement du délai de l’IVG à quatorze semaines tombe également à l’eau.

Valérie Pécresse propose la création d’« une juridiction spécifique » contre « les faits de violences conjugales »

Garde d’enfants

La candidate du parti LR propose notamment de permettre « aux parents les moyens de choisir le mode de garde de leur enfant, en rendant accessible à tous les parents, sans aucune condition de ressources, le complément de libre choix de mode de garde (CMG), en plus du relèvement du crédit d’impôt pour les emplois à domicile », est-il écrit sur son site Valeriepecresse.fr.

Elle souhaite le lancement d’« un programme national pour la petite enfance, afin d’encourager financièrement les services d’aide et d’accueil de la petite enfance et mieux répondre aux besoins des femmes en milieu rural ».

Familles monoparentales

Valérie Pécresse réclame une défiscalisation des « pensions alimentaires du parent seul ».

Retraites

Selon elle, il faut relever de 39 % « les pensions de réversion des conjoints survivants lorsque ceux-ci n’ont pas acquis de droit personnel à pension », de sorte que les « veufs et veuves » puissent obtenir « 75 % et non plus 54 % de la pension de leur conjoint défunt ».

Violences conjugales

La présidente du conseil régionale d’Île-de-France propose la création d’« une juridiction spécifique » pour réprimer « les faits de violences conjugales ». Cette juridiction « instruira en 72 heures et rendra des ordonnances de protection en six jours ».

Philippe Poutou propose la fin des « lois discriminant les musulmanes »

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) souhaite différentes mesures, comme une égalité effective des salaires, « des moyens pour accueillir les femmes victimes de violences (logement d’urgence, formation des personnels…) » et un « droit d’asile pour les victimes étrangères de violences patriarcales ».

Sur le site Poutou2022.org, le candidat de la formation d’inspiration trotskiste propose que soient abrogées les « lois discriminant les musulmanes ». Il évoque comme autre mesure envisageable l’« éducation antisexiste, à la sexualité et au consentement », considérée comme insuffisante par les acteurs.

Nicolas Dupont-Aignan soutient des « peines planchers » pour violences contre les femmes

Egalité salariale

Le candidat de DLF indique sur son site 2022nda.fr souhaiter la création d’un label pour encourager le respect de l’égalité salariale. Les entreprises titulaires du label auront droit à « un allègement de cotisations » sociales, d’après son programme.

Congé parental

Nicolas Dupont-Aignan souhaite la création d’« un congé parental rémunéré à 75 % » du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), « pour une durée de trois ans, réparti entre père et mère (au minimum neuf mois pour chacun des deux parents) ». Ce congé pourra être utilisé « une seule fois par couple pour un seul enfant ».

Lutte contre les violences faites aux femmes

Le candidat de DLF propose « une politique de tolérance zéro pour les violences faites aux femmes, avec une réponse pénale immédiate sur le modèle espagnol ». Il souhaite par exemple :

une formation obligatoire pour les personnels (magistrats, médecins, forces de l’ordre) en contact avec les femmes victimes de violences ;

la création de juridictions spécialisées dans les affaires de violences conjugales, les délais d’instruction étant limités à 72 heures, l’organisation des procès devant avoir lieu sous 15 jours ;

la possibilité pour l’Etat de se substituer à la victime pour le dépôt de plainte ;

la généralisation du bracelet anti-rapprochement pour tous les conjoints et anciens conjoints violents.

Il défend également des « peines planchers d’une implacable sévérité envers les auteurs de violences faites aux femmes », évoquant les personnes qui « orchestrent les violences psychologiques imposées aux femmes telles que le mariage forcé ou la polygamie » ou les « auteurs d’agressions sexuelles (dont l’excision) et les violeurs ».

D’après Nicolas Dupont-Aignan, il faut ouvrir « un centre d’hébergement d’urgence (par intercommunalité) pour répondre à la détresse des femmes victimes de violences ».

Extension de l’interdiction des signes d’appartenance religieuse

Le candidat de DLF souhaite l’interdiction des signes d’appartenance religieuse au sein des « universités, hôpitaux et entreprises », afin de « libérer les femmes des prisons textiles ».

Accès aux soins