Depuis lundi 15 juin, voyager en Europe commence à redevenir plus facile. De nombreux pays européens ont suivi les recommandations du 11 juin de la Commission européenne et rouvert leurs frontières. Cette levée des restrictions s’opère toutefois en ordre dispersé. Tour d’horizon.

Croatie, Bulgarie, Italie, Pologne… Les pays européens déjà accessibles aux Français

Plusieurs pays européens n’ont pas attendu le 15 juin pour rouvrir leurs frontières aux citoyens européens.

► La Croatie

Depuis le 11 mai, les ressortissants de l’Union européenne et les membres de leurs familles peuvent se rendre sur le territoire pour des motifs professionnels ou sur preuve d’un titre de propriété ou d’un bateau ou d’une réservation valide d’un hébergement ou d’une location de bateau. Les vols directs entre la Croatie et la France sont cependant toujours suspendus.

► La Serbie

Depuis le 22 mai, l’entrée sur le territoire est possible pour les ressortissants français.

► La Bulgarie

Depuis le 1er juin, les voyageurs français peuvent se rendre en Bulgarie. S’ils ne sont plus soumis à la quarantaine, ils doivent soumettre aux inspecteurs de la santé à la frontière une déclaration concernant l’observation des mesures antiépidémiques du ministère de la Santé et la reconnaissance des risques de Covid-19.

► L’Estonie

Depuis le 1er juin, l’Estonie admet des personnes sans symptômes Covid-19 arrivant de l’Union européenne, des membres de l’espace Schengen ou du Royaume-Uni, mais les exigences de quarantaine peuvent s’appliquer. Les informations sont mises à jour tous les vendredis.

► La Lettonie

Depuis le 3 juin, la Lettonie a rouvert ses frontières à plus de 20 pays, dont la France, et levé l’obligation de quarantaine.

► L’Italie

Depuis le 3 juin, les voyageurs en provenance d’un pays de l’Union européenne, de l’espace Schengen, du Royaume-Uni, de l’Irlande du Nord, d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican peuvent circuler librement en Italie.

► La Pologne

Depuis le 13 juin, tous les citoyens européens peuvent entrer en Pologne sans aucun obstacle.

► L’Irlande

L’entrée sur le territoire est possible mais les autorités déconseillent tous les voyages non essentiels et imposent une quarantaine de 14 jours à toute personne arrivant depuis l’étranger, à l’exception de l’Irlande du Nord.

► Le Royaume-Uni

La frontière entre l’île et la France n’est pas fermée mais le Royaume-Uni a décidé d’imposer un isolement strict de quatorze jours depuis le 8 juin à tous les voyageurs arrivant dans le pays, quels que soient leur nationalité et leur moyen de transport.

► La Slovénie

Les touristes français peuvent se rendre en Slovénie à condition de respecter une quarantaine de 14 jours.

Belgique, Allemagne, Grèce… Les pays qui ont rouvert leurs frontières aux Français le 15 juin

► La Belgique

Les ressortissants de l’UE, y compris du Royaume-Uni et des quatre autres pays Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande et Norvège), peuvent se rendre librement en Belgique.

► L’Allemagne

L’Allemagne a annoncé la levée des contrôles aux frontières franco-allemandes et des restrictions de déplacements entre la France et l’Allemagne.

► La Grèce

A partir du 15 juin, les aéroports d’Athènes et de Thessalonique accueilleront les visiteurs de 29 pays dont la France. A partir du 1er juillet, les vols internationaux seront autorisés dans tous les aéroports de Grèce. L’entrée par voie maritime sera autorisée à partir du 1er juillet.

► La Suisse

Depuis le 15 juin, la frontière franco-suisse est rouverte.

Autriche, Espagne… Les pays européens qui rouvrent leurs frontières aux Français après le 15 juin

► L’Autriche

A partir du 16 juin, l’Autriche lève les contrôles aux frontières avec l’ensemble des pays européens, à l’exception de la Suède, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni. Pour ces pays, un test de dépistage négatif au Covid-19 ou un isolement de quatorze jours continuera d'être exigé.

► L’Espagne

Le pays rouvrir ses frontières avec les Etats de l’espace Schengen et de l’UE dimanche 21 juin, excepté le Portugal. La frontière avec son voisin restera close jusqu’au 1er juillet.

► Le Portugal

Pour visiter librement le Portugal, il faudra patienter jusqu’au 1er juillet en raison de la résurgence de l’épidémie, notamment à Lisbonne.

► Malte

L’interdiction de voyager est prolongée jusqu’au 30 juin. L’aéroport international de Malte rouvrira ses portes le 1er juillet avec un service vers plusieurs pays, dont la France. Des restrictions sur les vols en provenance de certaines régions en France seront toutefois maintenues. Les restrictions seront toutes levées le 15 juillet.

► La Roumanie

Le pays ne donne à ce jour aucune date précise de réouverture des frontières. L’entrée demeure interdite aux personnes qui ne sont pas citoyennes de l’UE, excepté pour les personnes se déplaçant pour des raisons professionnelles dûment justifiées ou les passagers en transit. Toute personne arrivant depuis un pays étranger, quel qu’il soit, doit s’isoler pendant 14 jours après son arrivée.

► Chypre

Jusqu’à nouvel ordre, l’entrée des voyageurs français reste interdite. Seuls les ressortissants des pays suivants sont autorisés à entrer sur le territoire : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Israël, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.

► Le Danemark

A ce jour, les voyages touristiques ne sont pas possibles. Un séjour dans une maison d’été louée ou à l’hôtel n’est pas considérée comme une raison valable. Seuls certains ressortissants d’Allemagne, de Norvège et d’Islande sont autorisés à entrer au Danemark.

► La Norvège

Le pays n’a ouvert lundi 15 juin ses frontières qu’aux autres pays nordiques, à l’exception de la Suède.

Pour plus d’informations sur la réouverture des frontières et les détails pratiques sur les voyages au sein de l’Union européenne, vous pouvez consulter le site internet spécialement mis en place par la Commission européenne.