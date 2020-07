Selon le dernier point de situation du 29 juillet publié par le Ministère de la Santé, il y a actuellement 646 cas groupés ou clusters dans tout le pays depuis le 9 mai et 22 nouveaux sont apparus depuis le 28 juillet. Parallèlement, 399 clusters sont maintenant clôturés.

L’été étant propice au regroupement en famille, entre amis et aux festivités, le ministre de la Santé, Olivier Véran a rappelé l’importance de bien respecter les gestes barrières et recommande de porter le masque dans l’espace public.

Le masque obligatoire dans certaines villes

Concernant ces derniers, la préfecture du Finistère a rendu le port du masque obligatoire dans les marchés de plein air dans 26 localités dont Brest, Morlaix et Quimper, mais aussi dans les Côtes-d’Armor (Dinan, Paimpol, Lannion, Saint-Brieuc), à Lorient (Morbilhan), Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), mais aussi à Carpentras, dans le Vaucluse.

Deux départements ont fait de même

Plus récemment, le 27 juillet, le préfet de Mayenne a pris un arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire dans l’espace public, clos et ouvert, dans les centres-villes de Château-Gontier-sur-Mayenne, Evron, Laval et Mayenne. Ce, alors que le virus circule particulièrement activement dans le département.