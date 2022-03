Retraite : les expatriés peuvent cotiser à la Caisse des Français de l'étranger

Une assurance volontaire et facultative

« L’intérêt d’adhérer à la Caisse des Français de l’étranger dépend des droits que vous avez déjà acquis en France et de la durée de votre expatriation. Pour ceux qui font l’essentiel de leur carrière à l’étranger, ce n’est pas forcément avantageux », explique Pascale Gauthier. Il faut donc peser le pour et le contre en mettant en balance combien cela vous coûtera de cotiser et combien cela vous rapportera en supplément de retraite. « Ce sera d’autant plus facile à évaluer si vous êtes en fin de carrière. Si votre délai de retour sur investissement est de l’ordre de cinq à six années, cela en vaut la peine », estime Dominique Prévert, dirigeant associé d’Optimaretraite.