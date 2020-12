Retraite de base des anciens salariés

La Caisse nationale d’assurance vieillesse ( Cnav ), le régime de retraite de base des salariés et des agents non titulaires de la fonction publique, versent les pensions à terme échu, c’est-à-dire à la fin de la période pour laquelle elles sont dues, le 9 du mois suivant. La pension de janvier sera ainsi versée le 9 février. Si le 9 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le paiement est décalé au premier jour ouvré précédent ou suivant.

Retraite complémentaire des non-cadres et des cadres

Si vous résidez dans un pays étranger situé en dehors de l’Europe, la pension de retraite Agirc-Arrco est versée d’avance chaque trimestre, sauf si vous souhaitez qu’elle soit payée mensuellement. Dans ce cas, vous devez en faire la demande à votre caisse de retraite . Attention, cette décision est définitive. Autre exception : si le montant de votre pension est faible et représente l’équivalent de 100 à 200 points Agirc-Arrco, vous la percevez seulement une fois par an.

Retraite de base des anciens salariés agricoles et non-salariés agricoles

Retraite de base des anciens fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires

Retraite de base des anciens fonctionnaires territoriaux et hospitaliers

Retraite complémentaire des anciens agents non titulaires

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec), le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non titulaires (vacataires, contractuels) des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) verse les pensions à la fin du mois en cours.