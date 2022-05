Le but est de susciter un coup de cœur chez l'acheteur afin qu'il se décide sans tergiverser sur le prix. Il est donc important, avant de commencer les visites, de passer en revue votre logement et de prendre quelques mesures qui souligneront ses atouts et qui, à l'inverse, atténueront ses défauts. Se faire épauler par un professionnel du home staging n'est pas obligatoire. Un peu de courage, d'huile de coude, beaucoup de bon sens et quelques bonnes idées suffiront à rendre votre logement très attractif.