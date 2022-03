Bien immobilier : choisir une indemnisation valeur à neuf

Mieux vaut choisir une multirisque habitation qui prévoit une indemnisation dite " valeur à neuf " pour être correctement dédommagé d’un sinistre s’abattant sur un bien immobilier. Pourquoi ? Si le plus grave survenait - un incendie, la destruction de la maison -, la compagnie établirait le montant de l’indemnisation pour le bâtiment et tout ce qui ne peut pas en être détaché (cheminées, planchers, carrelages, poutres, sanitaires, etc.) sur la base de leur valeur à neuf, à condition que le propriétaire s’engage à reconstruire ou à remettre les lieux en l’état dans un délai maximal de deux ans.

Bien mobiliers : le calcul des coefficients de vétusté

C’est ainsi que celui qui voyage souvent ou qui partage sa vie entre deux résidences aura à se pencher sur l’éventuelle clause d’inhabitation inscrite dans son contrat. Il s’agit d’une disposition qui prévoit que lorsque le logement est vide de tout occupant pendant un certain délai (entre 40 et 90 jours dans l’année, comptabilisés en une ou plusieurs fois, selon les contrats), la garantie contre le vol est suspendue. Cependant, il est parfois possible de "racheter" cette limitation de garantie moyennant une surprime.

L'assurance des caves, des garages…

Les caves, les garages (surtout quand ils sont situés à une autre adresse) et les dépendances (abris de jardin, granges…) ne bénéficient pas non plus du même niveau de couverture que le logement principal : le dédommagement de ce qu’ils contiennent, et à condition qu’ils soient sécurisés (porte pleine, verrou de sûreté et non simple cadenas), est le plus souvent soumis à plafonnement.