C'est la Foncière de la Ville de Paris (FDVP) qui gère cette nouvelle offre d'accession sociale à la propriété en séparant le foncier du bâti grâce au BRS. Concrètement, La Foncière achète et conserve à perpétuité le foncier. Seul le bâti est vendu à des familles parisiennes pour une durée de 99 ans. Elles doivent verser en complément une redevance de 2,5€ par mois et par m2 à la Foncière, correspondant à la participation foncière.

Quels sont les critère d'éligibilité ?

Que se passe-t-il en cas de décès de l'acquéreur ?

Combien de logements seront commercialisés via cette offre ?

Dès ce mardi 6 avril et pour tout le mois d'avril, c'est ainsi 23 logements, dont un tiers de T3 et une grosse moitié de T4 et plus, qui seront ouverts aux acquéreurs. Par ailleurs, deux autres ensembles seront commercialisés en 2022, parmi 1.000 logements confirmés sur un objectif de 6.000 logements au cours de la mandature qui court jusqu'en 2026.