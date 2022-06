Adhérer au service Cesu+

Depuis le 14 juin 2022, les foyers ayant recours à un prestataire pour embaucher un(e) aide à domicile peuvent profiter de l'avance immédiate du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. les organismes de services à la personne (8000 structures sont concernées) pourront proposer ce nouveau service gratuit et optionnel à leurs clients et les enregistrer sur une application informatique auprès du réseau des Urssaf pour leur en faire bénéficier.

Activer l'avance immédiate de crédit d'impôt

« C’est l’administration fiscale qui valide l’éligibilité de la personne. L’Urssaf n’est pas décisionnaire : le principe est que c’est elle qui fait l’avance et l’administration la rembourse », explique Adrien Gauthier, responsable du Pôle communication clients et promotion des offres de service à l’Urssaf. Vous recevrez par mail la notification d’activation du service. « C’est généralement très rapide, avec un retour dans les 24 heures », précise-t-il.

Effectuer votre déclaration mensuelle

Sur l’écran récapitulatif de votre déclaration, vous pourrez visualiser le montant de votre crédit d’impôt et le reste à charge qui sera prélevé sur votre compte. Cliquez sur « Enregistrer ma déclaration » pour valider l’ordre de prélèvement et le paiement de votre salarié.

Connaître votre crédit d'impôt

« Cela permet de suivre son crédit d’impôt consommé au mois le mois. Il peut arriver qu’en cours d’année, on ne dispose plus d’avance. Dans ce cas, on rebasculera sur le système de déclaration et de prélèvement antérieur », explique Adrien Gauthier.