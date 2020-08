D'un montant compris entre 469, 97 € et 503,91 €, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée par votre Caisse d'allocations familiales (CAF) ou par la Mutuelle sociale agricole (MSA) si vous dépendez du régime agricole. L'aide profite à 3 millions de familles.

Voici comment savoir si vous êtes concernés, quel sera son montant et comment la demander.

Qui a droit à l'allocation de rentrée scolaire ?

Vous pouvez ainsi percevoir l’ARS « pour vos enfants nés entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP », explique la CAF.