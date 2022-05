La loi du 21 février 2022 assouplit certaines règles visant à rendre plus d'enfants adoptables, à garantir le respect de leurs droits et à simplifier les démarches.

L'adoption, réservée jusqu'alors aux couples mariés et aux célibataires, est désormais ouverte aux couples liés par un pacte civil de solidarité (pacs) et aux concubins. De plus, la durée de vie commune exigée est réduite de deux à un an, et l'âge minimum requis du ou des parents adoptants, abaissé de 28 à 26 ans.