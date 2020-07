Etes-vous éligible à la prime ?

Oui, dès lors que vous êtes lié à l’entreprise ou à l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ou à caractère administratif (EPA) par un contrat de travail à la date de son versement, vous pouvez la percevoir, et ce, que vous soyez en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel, intérimaire, titulaire d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, etc.

Votre employeur est-il tenu de vous la verser ?

Contrairement à ce qui était initialement prévu, toutes les entreprises ont la possibilité de verser la prime , même sans accord d'intéressement. Jusqu'à 1 000 € par salarié, la prime Macron est exempte de taxes et cotisations sociales. C'est donc 1 000 € qui sortent de l'entreprise et 1 000 € dans la poche du salarié. Cette somme est un plafond : votre employeur peut donc vous accorder une prime inférieure ou poser des conditions pour verser différentes primes selon la situation de chaque salarié.

Le montant de la prime est libre et peut être modulée selon les bénéficiaires en fonction de leur rémunération, de leur niveau de qualification, de leur temps de travail et de leur durée de présence dans l’entreprise pendant l’année écoulée. Pour cette dernière condition, il n’est pas tenu compte des absences au titre des congés de maternité, de paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale.

La prime "Macron" de pouvoir d'achat est-elle imposable ?

Tout comme la prime est exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les mêmes limites, elle n’est pas non plus soumise à l’impôt sur le revenu. Si vous percevez un montant supérieur, seule la fraction excédentaire est soumise aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.