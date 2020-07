Canicule : pouvez-vous refuser d’aller travailler ?

Contrairement à certains pays européens, le Code du travail français ne prévoit pas de seuil de température à partir duquel il serait dangereux de travailler. En Allemagne par exemple, s’il fait plus de 35°C, l’employeur doit inviter ses employés à rentrer chez eux.

Droit de retrait possible en cas de danger pour votre santé

Toutefois, selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), « la chaleur peut constituer un risque pour les salariés (…) au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique » (travail sur les chantiers…). Et au-dessus de 33°C, le travail « présente des dangers ».