Franck Le Vallois ajoute : « C'est un produit qui a trouvé rapidement sa place sur le marché. Quand on compare les courbes de progression, celle du PER peut être parfois jusqu'à trois fois supérieure », notamment à celle des plans d’épargne retraite populaire (PERP) qui ne sont plus commercialisés depuis la fin de l’année 2020.

Toujours selon la Fédération française de l’assurance, le PER a engrangé un montant net de 4 milliards d’euros entre octobre 2019 et mars 2021. Pour l’assurance vie, par exemple, ce montant s’élève à « seulement » 1 milliard d’euros.

Le PER, un placement sur le long terme

L’intérêt du PER réside notamment dans le fait que ce placement peut servir à financer les entreprises. Les vieux plans épargne retraite ayant été particulièrement délaissés au profit de l’assurance vie, sa création via la loi Pacte a pour objectif de relancer la machine, comme l’explique La Tribune .

Le PER est ainsi décliné en trois formes : le PER individuel, le PER d’entreprise collectif et le PER d’entreprise obligatoire. Le gouvernement souhaite, toujours selon La Tribune, porter l’encours d’épargne du PER à 300 milliards d’euros d’ici l’an prochain.