Face à la flambée des prix des produits alimentaires, toutes les astuces sont bonnes à prendre pour réduire le montant de son caddie. L’abonnement mensuel à un supermarché peut ainsi s’avérer une solution pour faire des économies, sous certaines conditions.

En quoi consistent les offres d’abonnement ?

En échange d’une souscription mensuelle allant de 5,99 à 10 euros selon l’enseigne, les clients ont droit à une réduction permanente de 10 à 15 % sur un large éventail de produits. Ce type d’offres est différent des cartes de fidélité, qui sont en général gratuites et qui permettent de bénéficier de réductions ponctuelles ou de se constituer une cagnotte à dépenser en magasin lors de prochaines courses. Le but de ce nouveau concept est de fidéliser la clientèle.

Quels distributeurs proposent une offre d’abonnement ?

En France, le groupe Casino a été le premier à proposer un abonnement mensuel à ses clients en 2019. Deux ans après, Monoprix et Carrefour ont, eux aussi, lancer leur offre.

Casino Max

Chez Casino, l’abonnement Casino Max permet de bénéficier, pour 10 euros par mois ou 90 euros par an, de 10 % de remise immédiate sur tous vos achats sur présentation de la carte de fidélité, hors corners spécialisés, livres, CD, DVD, billetterie, parapharmacie et stations-service. Dans les supermarchés Casino, il est également possible de souscrire un abonnement de 3 mois pour 20 euros (au lieu de 30 euros) et dans les magasins Géant Casino, un abonnement de 6 mois pour 49 euros (au lieu de 60 euros).

Leader Price Extra

Depuis avril 2021, Leader Price (propriété de Casino) propose un nouveau service en ligne, baptisé Le Club Leader Price, qui permet de commander en ligne ses produits du quotidien (plus de 1 500 références) et de se les faire livrer chez soi ou en point de retrait. S’il le souhaite, le client peut s’abonner et recevoir sa commande automatiquement tous les 15 jours ou tous les mois. En choisissant cette option, il bénéficie jusqu’à 15 % de réductions permanentes sur les produits commandés et de la livraison gratuite.

Monoprix

Depuis août 2021, Monoprix (groupe Casino) propose un programme d’abonnement, baptisé "Monopflix", qui offre 10 % de réduction immédiate en caisse et en ligne sur les produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène pour 9,90 euros par mois. Là encore, plusieurs formules sont proposées. Il est ainsi possible de souscrire un abonnement de 6 mois pour 54,90 euros, soit 9,15 euros par mois, et un abonnement d’1 an pour 99,90 euros, soit 8,33 euros par mois. L’offre est valable partout en France.

Carrefour +

Depuis le 20 septembre 2021, l’enseigne Carrefour teste deux offres d’abonnement sans engagement dans une vingtaine de magasins de la région de Rouen. La première, intitulée "Carrefour + quotidien", est un abonnement mensuel à 5,99 euros qui permet de profiter de 15 % de réduction maximum sur plus de 7 000 produits de marques Carrefour (Reflets de France, etc.). L’offre est réduite à 4,74 euros par mois, si le client détient la carte PASS.

La seconde, intitulée "Carrefour + marché frais", est un abonnement mensuel à 7,99 euros qui permet d’obtenir jusqu’à 15 % de réduction sur l’ensemble des produits frais (boucherie, fruits et légumes, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie, charcuterie à la coupe, traiteur, fromage à la coupe). Ici encore, l’abonnement est réduit à 6,74 euros par mois pour les porteurs de la carte PASS. Les deux offres sont cumulables avec toutes les promotions en cours et primes fidélité dans la limite de 34 % au total. Elles pourraient être étendues sur tout le territoire courant 2022.

Depuis décembre dernier, le groupe Carrefour propose aussi un service d’achats de produits du quotidien (plus de 400 références à ce jour) par abonnement sur son site internet, valable en France métropolitaine. Concrètement, le client choisit les produits et la fréquence de livraison à domicile (tous les 1, 2 ou 3 mois). Sans frais et sans engagement, la livraison est gratuite à partir de 30 euros par mois et permet d’économiser jusqu’à 10 % d’économies en plus. Dernier avantage : les prix sont fixes pendant toute la durée de l’abonnement.

Est-ce rentable ?