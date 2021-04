Un vol en deux étapes

La méthode de piratage, particulièrement bien rodée, se déroule en deux temps. Tout d’abord, vous recevez un SMS provenant de WhatsApp contenant un code de sécurité à 6 chiffres. Puis quelques minutes après, vous recevez un second message, envoyé cette fois par l’un de vos contacts, et qui vous dit « Bonjour, désolé, je t’ai envoyé un code à 6 chiffres par SMS par erreur, peux-tu me le transférer s’il te plaît ? C’est urgent ». Il ne faut surtout pas y répondre ! Le compte de votre contact WhatsApp a été piraté, les pirates ont récupéré votre numéro de téléphone et vous êtes leur prochaine cible. En demandant le code de connexion à six chiffres, ils veulent configurer WhatsApp sur un nouvel appareil avec votre propre numéro de téléphone. Si vous communiquez le code de sécurité, vous n’aurez plus accès à votre compte.