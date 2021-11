Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Après l’avoir censurée à deux reprises en 2019 et en 2020 pour des raisons formelles, le Conseil constitutionnel a finalement validé la libéralisation du marché des pièces détachées visibles, dites « captives », dans une décision rendue le 13 août dernier. Cette disposition, qui avait été insérée dans la loi Climat et résilience par un amendement sénatorial, entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Car contrairement aux principaux marchés européens de l’automobile (Allemagne, Espagne, Italie, etc.), les pièces détachées dites « visibles » (pièces de carrosserie, rétroviseurs, pièces de vitrage et d’optique) relèvent encore d’un monopole des constructeurs en France. Ces éléments sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et les distributeurs, garagistes et carrossiers sont obligés de s’approvisionner auprès de Renault, Peugeot ou de Citroën.