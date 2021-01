Le gouvernement de Jean Castex sacrifie-t-il des libertés fondamentales sur l’autel de la sécurité ? Trois décrets parus le 4 décembre 2020 au Journal officiel et repérés par le site d’informations Next INpact, élargissent les données que peuvent recenser trois traitements informatiques géants, les fichiers « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (Pasp), « Gestion de l’information de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique » (Gipasp) et « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP).