Parmi ces nouvelles mesures, se trouve l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique et la vente d'alcool à emporter. Les bars et restaurants ne peuvent donc plus vendre de bières à emporter mais plus de bouteilles fermées non plus. Ces restrictions sont entrées en vigueur le dimanche 4 avril, suite à un décret paru le 2 avril et modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, actant les mesures nécessaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19.