Le 15/05/2020

Vacances d’été : vous pouvez réserver vos billets de train

Depuis ce vendredi matin, vous pouvez de nouveau réserver des billets TGV et Intercités pour juillet et août. La SNCF précise que les billets seront échangeables et remboursables sans frais.

