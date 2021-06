Après les faux bons d’achat E.Leclerc la semaine dernière, une nouvelle offre frauduleuse circule sur Facebook. Elle concerne, cette fois, le fameux robot de cuisine de Lidl, Monsieur Cuisine Connect. « Lidl met fin à son partenariat avec Silvercrest et offre Monsieur Cuisine Connect pour 1,95 € », peut-on lire sur la publication, relayée en masse depuis quelques jours sur le réseau social. Une offre alléchante lorsqu’on sait que le robot était vendu à 279 € en mars dernier.

Pour participer au jeu concours, il faut cliquer sur un lien qui renvoie vers un site appelé « smluntan.info » et reprenant le sigle de la marque de discount, rapport 20 minutes. Là, l’internaute est invité à répondre à une série de trois questions («Vous cuisinez souvent à la maison ? », « Avez-vous entendu parler des produits Silvercrest ? », etc.). Il est ensuite redirigé vers une autre page sur laquelle il lui est demandé de renseigner ses informations personnelles et ses coordonnées bancaires afin de pouvoir régler les deux euros s’il gagne le robot.