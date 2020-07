Un référendum d’initiative partagée (RIP) pour améliorer la condition animale va-t-il se tenir ? Tel est l’espoir de célébrités qui souhaitent voir adoptées une série de mesures en faveur des animaux. L’idée a germé loin des marchés bio, lors d’un déjeuner entre les entrepreneurs du numérique, Xavier Niel et Jacques-Antoine Granjon, patrons respectivement de Free et de Veepee, raconte Le Parisien/Aujourd’hui en France .

Ce que le référendum pour les animaux veut interdire

« Les mesures que nous proposons sont assez consensuelles : nous nous sommes appuyés sur des sondages qui montrent que chacune des mesures bénéficie de plus de 80 % d’opinions favorables, observe la chargée de communication de L214, structure qui a publié de nombreuses images choc d’élevages et d’abattoirs.

Le site demande aux citoyens de s’inscrire sur la plateforme et à y transmettre leur adresse électronique et leur numéro de téléphone afin d’être informés des suites de la démarche. Il les encourage même à contacter les députés et les sénateurs afin que ces derniers soutiennent le projet, ce qui est pour l’heure le cas de 42 parlementaires. « De plus en plus de parlementaires sont sensibles à la cause animale », se félicite Barbara Boyer. Mercredi vers 14 heures 30, quelque 254 000 personnes s’étaient inscrites.