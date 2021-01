C’est une mesure destinée à prévenir les collisions entre les poids lourds et les autres usagers de la route, notamment les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels (EDP, trottinettes, monoroues, gyropodes, etc.). Les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent disposer d’une signalisation montrant la position des angles morts, qui échappent au champ de vision du conducteur.