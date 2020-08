Tour de France : quelles règles sanitaires  ?

Qui va porter le Maillot Jaune aux Champs-Elysées ? Qui va gagner les étapes de montagne ? Le peloton et le public ne se posent pas seulement des questions sportives avant le 107e Tour de France, qui commence samedi 29 août à Nice pour prendre fin le 20 septembre, sur la célèbre avenue parisienne, ils s’interrogent également quant au risque de propagation du Covid-19 à l’occasion de la course.

Coureurs

Les coureurs feront l’objet de quatre tests, « une fois avant leur arrivée à Nice, une fois dans cette ville avant le grand départ et ensuite une fois à chaque journée de repos », soit les 7 et 14 septembre, détaille ASO auprès de Dossier Familial. Les équipes devront en outre pratiquer des tests en leur sein.

Spectateurs

Amaury Sport Organisation évalue le nombre de personnes massées habituellement au bord des routes entre 10 et 12 millions. Mais la crainte d’une contamination et le calendrier inhabituel sont susceptibles de diminuer le nombre de spectateurs.

Entreprise prospère

La réussite de l’épreuve constitue un enjeu financier important pour ASO. En avril, l’organisateur du Tour s’était résolu à faire résonner à la fin de l’été le klaxon de la course, qui devait initialement se tenir du 27 juin au 19 juillet. Comme le monde du vélo tout entier, la société souhaitait éviter une annulation de la plus grande course et troisième compétition sportive du monde.

Depuis sa création en 1903, la course n’a été annulée qu’en raison des deux guerres mondiales, entre 1915 et 1918 et entre 1940 et 1946. Les organisateurs des autres Grands Tours, d’Italie et d’Espagne, ont dû également repousser les dates de ces compétitions, qui auront lieu à l’automne.