Tickets-restaurant : ce qui va changer à partir du 1er septembre

Fin de la validité des tickets-restaurant de 2020

Rétablissement du plafond de paiement à 19 € dans les restaurants

Second changement : le plafond journalier d’utilisation des titres dans les restaurants, temporairement relevé à 38 €, repassera à 19 €, son niveau normal. Rappelons que dans les commerces alimentaires et les grandes surfaces, le plafond était resté fixé à 19 € par panier.

Utilisables les jours ouvrables uniquement

Enfin, il ne sera plus possible d’utiliser de tickets-restaurant les dimanches et jours fériés dans les restaurants. Dès la rentrée, les tickets seront à nouveau utilisables uniquement les jours ouvrables, c’est-à-dire tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche généralement) et des jours fériés, sauf pour les salariés qui travaillent ces jours-là.