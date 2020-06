C’est officiel : vous pourrez payer jusqu’à 38 euros en tickets-restaurant dans tous les restaurants français jusqu’à la fin de l’année. Attendu depuis la semaine dernière, le décret d’application de la mesure a enfin été publié jeudi 11 juin au Journal officiel.

A partir de ce vendredi 12 juin et jusqu’au 31 décembre 2020, le plafond journalier des titres restaurant est doublé et passe de 19 à 38 € par personne. Autre changement : ils seront utilisables les dimanches et jours fériés.

Attention, la mesure ne s’applique que dans les restaurants, les établissements de restauration rapide mobiles ou non, les établissements de self-service, les hôtels restaurants et les brasseries proposant une offre de restauration. Dans les commerces alimentaires et les grandes surfaces, l’utilisation des chèques déjeuner reste limitée à 19 € par panier et concerne les achats prévus par la législation (fruits et légumes, produits directement consommables).

Près de 1,5 milliard d’euros à dépenser

L’objectif est de soutenir le secteur de la restauration durement touché par la crise sanitaire liée au Covid-19. Le gouvernement estime à près de 1,5 milliard d’euros la valeur des titres-restaurant thésaurisés durant le confinement. Il s’agit maintenant pour les 4,4 millions de salariés qui en sont détenteurs de les utiliser rapidement.