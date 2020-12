« Ça va permettre de redonner 700 millions d’euros de pouvoir d’achat aux restaurateurs », a expliqué le ministre sur BFMTV et RMC alors que les restaurants resteront fermés jusqu’au 20 janvier 2021 au moins. « Si je dis jusqu’au 1er septembre, c’est tout simplement pour qu’ils puissent aussi être utilisés pendant l’été pour que chacun puisse se faire plaisir et qu’on ait cette perspective de relancer la consommation dans les restaurants », a-t-il indiqué.

Doublement du plafond prolongé

Le doublement du plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, passé de 19 à 38 € par personne depuis le 12 juin dernier, est lui aussi prolongé jusqu’au 1er septembre 2021. En revanche, dans les commerces alimentaires et les grandes surfaces, l’utilisation des chèques déjeuner reste limitée à 19 € par panier et concerne les achats prévus par la législation (fruits et légumes, produits directement consommables).