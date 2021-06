Après une année difficile en raison de la crise sanitaire, la SNCF entend reconquérir sa clientèle en proposant une nouvelle offre tarifaire sur les TGV et Intercités « plus simple, plus lisible et plus claire ». La compagnie ferroviaire nationale a présenté, mardi 1er juin, sept mesures qui seront déployées entre le mois de juin et le début de l’année prochaine.

Une carte Avantage unique

Première mesure annoncée : la fusion des différentes cartes Avantage (famille, senior, jeune et week-end). A partir du 17 juin, une seule carte Avantage couvrira l’ensemble des clients « loisirs » avec trois profils : jeunes (12-27 ans), adulte (28-59 ans) et senior (+ de 60 ans). Comme les anciennes, elle coûtera 49 € et sera valable un an. En plus des 30 % de réduction garantis sur les tarifs en seconde et première classe pour des trajets en France et en Europe en TGV Inoui et Intercités, elle offrira 60 % de réduction pour les enfants âgés de 4 à 11 ans (jusqu’à trois enfants) accompagnant le porteur de la carte et garantira un prix plafonné en seconde classe pour toutes les destinations en France et ce, quels que soient le jour et l’heure de la réservation.

Ainsi, même réservé à la dernière minute, un billet coûtera au maximum 39 € en seconde classe pour les trajets de moins de 1h30, 59 € pour les trajets entre 1h30 et 3h et 79 € pour ceux de plus de 3h. Et respectivement, 19, 29 et 39 € pour les enfants.

Les détenteurs des cartes Avantage actuelles bénéficieront également automatiquement des prix plafonnés pour tous les voyages TGV Inoui et Intercités.

Une simplification de la grille tarifaire

La mise en œuvre de la nouvelle carte Avantage s’accompagnera, à partir du 17 juin, d’une simplification de la grille tarifaire. Les tarifs Aller-retour malin, Aller-retour du samedi et le Pack Tribu, peu utilisés, seront supprimés. Par ailleurs, une place en seconde classe sera désormais toujours moins chère qu’une place en première.

Echange et remboursement gratuit jusqu’à 3 jours avant le départ

La possibilité d'échanger ou de se faire rembourser les billets jusqu'à trois jours avant le départ – mesure mise en place durant la crise sanitaire – sera généralisée, dès le 17 juin, pour les tarifs Loisirs (seconde, première, Prem’s et Avantage) avec TGV Inoui et Intercités.

Un nouvel indicateur de prix sur Oui.sncf

A partir de la mi-juin, un nouvel indicateur de prix sera mis en ligne sur le site de la SNCF. Il permettra aux voyageurs de consulter le prix le plus bas et celui le plus élevé en seconde classe sur les TGV Inoui et Ouigo. Il sera disponible sur l’application mobile à partir du mois de juillet.

Un forfait annuel télétravail

A partir de septembre, la SNCF proposera un forfait annuel télétravail pour ceux qui travaillent loin de leur domicile et ont besoin de prendre le train deux à trois fois par semaine. Il proposera 250 trajets par an avec TGV Inoui, éligibles pour toutes les destinations TGV Inoui et Intercités en France, ce qui correspond à deux à trois jours télétravaillés par semaine. Le forfait sera valable du lundi au jeudi, le vendredi étant plus souvent télétravaillé. Son prix sera « équivalent à 40 % de réduction par rapport à l’abonnement classique Mon forfait annuel ».

A la rentrée, le programme de fidélité sera également simplifié.

Une offre spécifique pour les seniors