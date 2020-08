Selon votre profil ou votre lieu d’habitation, vous ne verrez désormais plus forcément les mêmes publicités à la télévision . Un décret publié jeudi 6 août au Journal officiel assouplit le régime encadrant la publicité et autorise la publicité dite « segmentée » ou ciblée.

Diffusion de films autorisée les mercredis, vendredis ou samedis soir

Un second décret, publié également jeudi 6 août au Journal officiel, modifie le régime de diffusion des films. Les chaînes (autres que de cinéma ou de paiement à la séance) peuvent diffuser jusqu'à 244 œuvres cinématographiques de longue durée, dont 196 (au lieu de 144 jusqu'alors) entre 20h30 et 22h30. Elles peuvent désormais les programmer à des jours ou soirs jusque-là interdits comme le mercredi soir, le vendredi soir ou le samedi et le dimanche dans la journée. Jusqu’à présent, seuls les films d'art et d'essai étaient autorisés les mercredis et vendredis soir après 22h30. La levée de cette interdiction était réclamée par les chaînes parce qu’elle ne s’appliquait pas aux plateformes de streaming.