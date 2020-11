Aller au tribunal, consulter un avocat ou visiter un détenu

Pour vous rendre au tribunal, vous devez cocher la case « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public » figurant dans l’ attestation de déplacement dérogatoire . Emportez ce document et la convocation.

Vous avez la possibilité de vous rendre chez un avocat si un rendez-vous physique l’impose. Pour aller chez votre avocat, remplissez la case « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public » figurant dans l’attestation. En plus de cette dernière, munissez d’un document signé par votre avocat pour justifier de vos trajets.

« Les avocats plaident avec des masques »

Marielle Vannier, avocate à Meudon (Hauts-de-Seine), confirme que les juridictions fonctionnent encore. « Les avocats plaident avec des masques, ce qui n’est pas toujours simple au début car il faut plus forcer la voix, et la respiration est moins aisée », indique-t-elle. « Il y a un peu plus de policiers que d’habitude en raison de l’augmentation du niveau du plan Vigipirate », constate Me Vannier.