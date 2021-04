Vous êtes un adulte

Les majeurs, qui ne font pas partie des publics prioritaires, peuvent uniquement continuer à pratiquer, entre 6h et 19h, un sport en individuel en extérieur, tant dans l’espace public (dont les plages, lacs, montagnes, etc.) que dans les équipements sportifs de plein air (stades, aires de musculation, etc.). Aucune limitation de durée n’est imposée mais ils doivent rester dans un rayon de 10 kilomètres autour de leur domicile et se munir d’un justificatif de domicile. Les sports collectifs sont, en revanche, interdits.