C’est une incitation à l’achat de billets. Alors que l’évolution de l’épidémie de Covid-19 est entourée d’incertitudes, la SNCF a décidé de reconduire jusqu’au 1er novembre inclus le droit d’obtenir un échange ou un remboursement sans frais des billets sur ses grandes lignes. La possibilité est ouverte pour les TGVInoui, les Ouigo, les Intercités et les TER en correspondance, a annoncé le groupe mercredi 26 août.

« Ces échanges et remboursements sans frais se font jusqu’au départ du train et sur l’ensemble des canaux de vente habituels » comme « Oui.sncf, Ouigo.com » et auprès des « agences de voyages en ligne », précise la SNCF dans un communiqué.