Une demande à faire en ligne ou par courrier

En ligne, sur le site de l’ ANJ , vous devez transmettre des éléments sur votre identité (nom et prénom(s), date et lieu de naissance), vos coordonnées, vos préférences pour être recontacté et une copie d’une pièce d’identité. Vous n’avez pas à motiver votre demande.

Une vérification de votre identité

Une interdiction prononcée à la demande de la justice ou de l’administration

Les conséquences de l’interdiction de jeux

L’interdiction vous empêche d’accéder à un site de jeux en ligne agréé par l’ANJ ou encore aux jeux en ligne de la Française des jeux (FDJ) et du Pari mutuel urbain (PMU) réalisés avec un compte joueur. Les paris hippiques et sportifs et les pokers en ligne sont concernés. De surcroît, la mesure vous ferme les portes des casinos et des clubs de jeux. Vous conservez la possibilité de jouer dans un magasin proposant des jeux, comme un bureau de tabac.