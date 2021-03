Ce service en ligne, qui permet aux consommateurs de signaler en quelques clics les anomalies rencontrées lors de leurs actes de consommation ou les litiges contractuels constatés chez une entreprise, a déjà reçu plus de 60 000 signalements. La démarche est, en effet, très simple. Il suffit de choisir le domaine dans lequel le manquement a été constaté (secteur de la santé, café/restaurant, eau/gaz/électricité, voyage/loisirs, etc.), d’indiquer le type d’anomalie relevé (anomalie liée à l’affichage des prix, hygiène dans la restauration, problème de commande, etc.) et de détailler le problème rencontré en précisant la date du constat, le nom de l’entreprise et si vous travaillez ou non dans l’entreprise signalée. Il est possible d’ajouter une pièce jointe (photo du produit, etc.). Vous devez également communiquer à la plateforme votre nom, prénom et adresse mail. Vous avez, en revanche, la possibilité de rester anonyme vis-à-vis de l’entreprise. Une fois le signalement effectué, le professionnel concerné est averti et invité à remédier au problème.