Mis au point par la société Parifex, ce radar utilise un capteur LIDAR 3D, une technologie laser à balayage trois dimensions que l’on peut retrouver dans des aspirateurs robots, des voitures autonomes ou des téléphones portables. Concrètement, « le capteur Nano mesure la vitesse grâce à un ensemble de lasers à balayage qui modélisent l'espace en trois dimensions en repérant les divers objets dans l'environnement et notamment les véhicules et leurs trajectoires sur près d'une centaine de mètres », précise le site Radars-auto.com.

Quelles infractions peut-il détecter ?

Pour l’instant, ce nouvel appareil, léger et compact, a été homologué pour être uniquement utilisé dans les cabines des radars double face. Il y est même déjà ! Positionné en haut de la cabine, il peut calculer la vitesse, repérer les différents types de véhicules pour les flasher à des vitesses distinctes et identifier ceux en infraction.