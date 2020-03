Vous souhaitez acheter des produits frais et habitez à Paris ou dans sa banlieue ? Le marché international de Rungis doit ouvrir mercredi 1er avril un service en ligne pour vous permettre de commander des produits frais durant le confinement.

Le site Rungis livré chez vous propose quelque 150 références (fruits et légumes, viandes, poissons, crèmerie et épicerie), pour la plupart vendues par des agriculteurs français, selon le portail. Le catalogue va être élargi au fil du temps.

Le service est pour l’heure seulement proposé à Paris. La zone de livraison doit être étendue aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, puis à l’Essonne, à la Seine-et-Marne, au Val-d’Oise et aux Yvelines.

Un coursier vous apporte votre colis au pied de votre immeuble, « sans contact », indique Rungis livré chez vous.

« Le première livraison aura lieu vendredi 3 avril, puis à partir de la semaine suivante tous les jours du mardi au samedi », précise le site.

Le montant de votre panier doit atteindre au moins 50 €. Entre ce plancher et 150 €, vous devez payer 8 € de frais. Au-delà de 150 €, la livraison est gratuite.

Chute de la clientèle

« C’est une expérience que nous faisons pendant la durée de la crise, a expliqué le 27 mars sur les ondes de RTL Stéphane Layani, président du marché de Rungis. C’est un peu les taxis de la Marne de la guerre contre le coronavirus. »

Le service doit répondre aux difficultés des agriculteurs à écouler leurs stocks. Rungis, dont l’accès est habituellement aux professionnels, subit une chute de sa clientèle en raison de la fermeture des établissements de restauration et de la plupart des marchés de plein air, les magasins de la grande distribution et les petits commerces alimentaires (boucheries, fromageries, etc.) étant autorisés à ouvrir.

Attention aux arnaques et abus

Différentes entreprises ont profité du confinement pour créer des sites usurpant le nom de Rungis, alors qu’il s’agit d’une marque déposée, jusqu'à proposer des paniers à 80 € qui n'ont jamais été livrés !

Ne passez commande que sur le site officiel de Rungis livré chez vous : https://rungislivrechezvous.califrais.paris/