Dès le 1er avril 2021, certaines prestations familiales et sociales versées à des millions de Français par les Caisses d’allocations familiales (CAF) seront revalorisées de 0,1 % compte tenu de l’inflation. Ces nouveaux montants seront appliqués dès les versements du mois de mai.

La prime d’activité

Les montants de la prime d’activité, cette aide destinée à compléter les revenus d’activité professionnelle en dessous d’un certain seuil, sont réévalués. Le calcul varie selon les situations de chacun.

En l’espèce, une personne seule, sans enfant, peut désormais percevoir jusqu’à 553,71 € par mois. Ce sera 830,57 € maximum avec un enfant, 996,68 € avec deux enfants, puis 221,48 € de plus par enfant supplémentaire.

Le revenu de solidarité active (RSA)

Le montant du RSA, le revenu minimum de solidarité destiné aux plus modestes, a été revalorisé par décret, selon un communiqué de la CAF.

Il s’élève désormais à 565,34 € par mois pour une personne seule et à 848,01 € pour un couple sans enfant. Les personnes seules avec un enfant pourront percevoir, dès le mois de mai, jusqu’à 848,01 € par mois et les couples avec enfant jusqu’à 1017,61 € par mois.

Le revenu de solidarité (RSO) hors de France métropolitaine

L’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Les allocations familiales

L’allocation de rentrée scolaire (ARS)

Elle s’élèvera désormais à 370,31 € pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, à 390,74 € pour ceux âgés de 11 à 14 ans et de 404,28 € pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans.

Destinée aux parents dans l’éducation et les soins d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap, l’AEEH s’élèvera dès le mois de mai à 132,74 € pour l’allocation de base. Un montant auquel on peut ajouter un complément qui varie de 99,55 € à 1126,41 € selon les revenus des parents et les dépenses liées au handicap de l’enfant.