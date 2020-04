Le déconfinement national à partir du 11 mai sera nuancé : l’exécutif va adapter aux « réalités locales » la sortie progressive du confinement, imposé depuis le 17 mars pour lutter contre le Covid-19, a annoncé mardi 28 avril Edouard Philippe dans son discours devant l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre a expliqué aux députés vouloir instaurer un système de classification des départements.

Trois indicateurs

D’après le chef du gouvernement, la Direction générale de la santé et l’organisme Santé publique France ont dégagé « trois ensembles de critères » permettant de connaître « les départements où le déconfinement doit prendre une forme plus stricte » :

le maintien à un niveau élevé du taux de cas nouveaux dans la population sur une période de 7 jours ;

les tensions persistantes des capacités hospitalières en réanimation ;

le système local de tests et de détection des chaînes de contamination n’est pas suffisamment prêt.

« Ces indicateurs, leur lecture, seront cristallisés le 7 mai, afin de déterminer quels départements basculent le 11 mai » soit dans la catégorie rouge, où la circulation du virus est « élevée », soit dans la catégorie verte, où cette circulation est « limitée », selon Edouard Philippe.

Collèges, parcs : des spécificités selon les départements

Dans ses points de presse quotidiens, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, présentera à partir du 30 avril « la carte avec les résultats, département par département ». « Cette carte guidera ainsi chaque département dans la préparation du 11 mai », a dit le Premier ministre. Une telle formulation laisse entendre que les préfets et les élus locaux pourront fixer certaines spécificités, comme le remarque Le Parisien/Aujourd’hui en France.

Le chef du gouvernement a déjà prévenu que les collèges ne pourront rouvrir durant la semaine du 18 mai « seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible ». De plus, « les parcs et jardins » seront accessibles à compter du 11 mai seulement dans les départements verts.

Une visée pédagogique

Mais, au-delà des règles, la disparité a une visée pédagogique : encourager la population à limiter les trajets entre un département rouge et vert, et inversement, un rebond de l’épidémie étant possible. « Il faut éviter les déplacements entre des territoires plus ou moins éloignés, mais très différents sur le plan de la circulation du virus »,a dit mercredi sur France Info Olivier Véran.

« De la même manière, si vous habitez dans une zone de circulation active du virus, vous n’avez pas vocation à vous déplacer dans des zones dans lesquelles le virus ne circule pas puisque, par définition, c’est là que vous prenez le risque de faire diffuser le virus plus largement », a précisé le ministre des Solidarités et de la santé.

Dans la même optique, les déplacements dans un rayon de plus de 100 kilomètres par rapport au domicile ne seront en principe pas autorisés, hormis « pour un motif impérieux, familial ou professionnel », a fait savoir Edouard Philippe.

Pas de déconfinement régional

La solution d’une adaptation territoriale remplace l’idée d’un déconfinement suivant les régions, un temps envisagée.

L’exécutif s’est appuyé sur les recommandations du comité scientifique, qui guide ses décisions dans la crise sanitaire. « Nous y avons travaillé, du fait que les niveaux de circulation virale diffèrent, avant d’abandonner cette fausse bonne idée », a admis dans Le Monde du 28 avril Jean-François Delfraissy, le médecin qui préside le groupe.

« Environ 1,3 million d’habitants d’Île-de-France, qui ont quitté la région avant le confinement, vont y revenir, a remarqué Jean-François Delfraissy. Des retraités vont partir dans l’autre sens. À l’intérieur de grandes régions, il aurait fallu des exceptions pour les grandes villes », a observé l’immunologiste auprès du quotidien.

La durée de mise en œuvre du dispositif retenu est pour l’heure incertaine.