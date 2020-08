Rodéos urbains : des sanctions inefficaces contre les auteurs

Ils provoquent des nuisances sonores et des accidents de la route : les rodéos urbains, ces manœuvres dangereuses en véhicule motorisé, le plus souvent en deux-roues, consistant à rouler à une vitesse excessive et à faire des acrobaties, exaspèrent les habitants des banlieues. Le tribunal administratif de Marseille a condamné le 3 août l’Etat au versement d’environ 10 000 € de dommages et intérêts pour des nuisances causées par de fréquents rodéos dans un quartier du nord de la ville, a révélé lundi dernier le site d’informations locales Marsactu.