Cela fera bientôt cinq mois que les restaurants sont fermés à cause de l’épidémie de coronavirus. Si aucune date de réouverture n’a encore été fixée, le gouvernement mène en ce moment des discussions avec les représentants du secteur de la restauration pour établir les conditions de la reprise.

En plus du protocole sanitaire en vigueur avant le confinement de novembre (six personnes maximum par tablée, distanciation d’un mètre entre les tables, jauges de remplissage, etc.), les organismes représentatifs proposent la mise en place d’un système de QR code pour mieux tracer les cas contacts. Il remplacerait les carnets de rappels sur lesquels les clients devaient noter leurs coordonnées.