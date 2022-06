Depuis l’apparition des premiers radars automatiques en 2003, des panneaux pour signaler leur présence ont été installés sur le bord des routes. Les premières années, ils portaient tous la mention « Pour votre sécurité, contrôles automatiques », accompagnée d’un pictogramme comportant une voiture et une moto. Ils étaient installés à 600 mètres des radars sur les autoroutes, 400 mètres sur les routes limitées à 90 km/h et 300 mètres sur les routes à 70 km/h.

Puis, à partir de 2010, ces panneaux initiaux ont commencé à cohabiter avec une nouvelle version portant l’inscription « Pour votre sécurité, contrôles radars fréquents » et un nouveau pictogramme incluant un camion. Contrairement aux premiers, ils pouvaient être placés jusqu’à 3 kilomètres en amont des cabines, et signaler plusieurs radars consécutifs.

Deux nouveaux panneaux simplifiés

En 2017, la Sécurité routière a décidé de faire évoluer encore une fois les panneaux de signalisation en déployant deux nouveaux modèles simplifiés et plus lisibles. Le liseré jaune extérieur ainsi que l’onde radar pointée vers une moto et une voiture sont conservés mais les messages et le pictogramme du camion sont supprimés. L’un des deux indique également la vitesse maximale autorisée (90 km/h par exemple), tandis que l’autre s’accompagne d’un panonceau, annonçant qu’un contrôle radar est susceptible de survenir ou non sur plusieurs kilomètres (itinéraires leurres).