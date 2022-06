Qu’est-ce que le Conseil de la refondation souhaité par Emmanuel Macron ?

Le Conseil doit être mis sur pied après les élections « législatives » prévues les 12 et 19 juin. « Je souhaite que la Première ministre et son gouvernement puisse le faire vivre », a ajouté le chef de l’Etat.

Mise en application des engagements de l’exécutif

Le dispositif doit permettre à l’exécutif de mettre en application ses engagements. « Ce sera l’instance dans laquelle nous ferons vivre nos réformes », selon Emmanuel Macron. « Dès cet été, sera voté la loi pouvoir d’achat et un texte de simplification et d’urgence pour les projets d’énergie », a-t-il expliqué. Un projet de loi de finance rectificative, présenté par l’exécutif comme un texte consacré au pouvoir d’achat, doit être adopté. « Ensuite, nous entamerons les grands chantiers : production, écologie, services publics », a poursuivi le président de la République.

La future instance abordera d’autres thèmes. « Dans le cadre de ce Conseil national de la refondation, je veux que, sur l’école et la santé, soient définis nos objectifs et les moyens », a précisé Emmanuel Macron.

Les « discussions » doivent se poursuivre « sur le terrain » à partir du mois de « septembre, […] dans les 1 200 bassins de vie ». Les acteurs de l’école et de la santé participeront à ces débats. « On va se donner plusieurs mois pour identifier les besoins et bâtir des projets. En sortira une feuille de route et des moyens chiffrés » pour ces deux domaines.