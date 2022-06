Élections législatives : quelles règles entourent la nomination du Premier ministre ?

Il appelle les Français à l’« élire Premier ministre ». Jean-Luc Mélenchon espère une victoire de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) aux élections législatives des 12 et 19 juin. À l’en croire, Emmanuel Macron n’aura pas d’autre choix que de le nommer à la tête du gouvernement après une victoire de l’alliance composée d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV), de La France insoumise (LFI), de Génération.s, du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste française (PCF).