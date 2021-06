Emmanuel Macron a été victime mardi 8 juin d’une agression à Tain-l’Hermitage (Drôme), alors qu’il rencontrait des badauds rassemblés derrière une barrière, au cours d’un déplacement consacré à la restauration et à la gastronomie. Un homme a giflé le président de la République, puis une voix a lancé le cri de guerre royaliste « Monjoie ! Saint-Denis » et « À bas la macronie », selon des vidéos diffusées sur Twitter. L’Elysée évoque auprès du Monde une « tentative » de gifle.

Une peine d’emprisonnement avec sursis pour l’agresseur de Nicolas Sarkozy

L’agression fait écho à celle subie le 30 juin 2011 par Nicolas Sarkozy. Un employé municipal avait saisi par la veste le président de la République (2007-2012), qui était en déplacement à Brax (Lot-et-Garonne). Le chef de l’Etat n’avait pas porté plainte. L’auteur avait été jugé en comparution immédiate et condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, peine assortie de 3 ans de mise à l’épreuve, d’une obligation de soins en milieu hospitalier et d’un stage de citoyenneté de 2 jours.

Selon le Code pénal, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail peuvent être punies jusqu’à hauteur de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elles sont commises à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique (article 222-13). Les peines maximales sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende si, en plus d’être commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique, l’infraction a été préméditée.