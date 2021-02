Le principal parti allié de La République en marche (LREM) à l’Assemblée nationale invite le chef de l’Etat à mener à bien une réforme abandonnée au cours du quinquennat, faisant resurgir un serpent de mer du débat politique. Le président du groupe Mouvement démocrate (Modem) à l’Assemblée nationale, Patrick Mignola, a déposé mardi 9 février une proposition de loi visant à introduire une dose de proportionnelle lors des élections législatives, selon l’intitulé de ce texte, dont l’exposé des motifs souligne « [l]e déficit de représentation que nos concitoyens ressentent ». Le lendemain, Emmanuel Macron a évoqué le sujet lors du Conseil des ministres le sujet de la proportionnelle. Il « a indiqué que c’était un débat important et qu’il devait se poursuivre, notamment entre les forces politiques », a rapporté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, cité par l’Agence France-Presse (AFP). L’exécutif va devoir trancher.

Le président du Modem, François Bayrou, a prié le chef de l’Etat de relancer le dossier de l’instauration de la proportionnelle aux élections législatives, dans une lettre adressée jeudi 4 février au chef de l’Etat. Il a été imité dans sa démarche par les dirigeants d’autres partis, Julien Bayou (Europe Ecologie-Les Verts, EELV), Laurent Hénart (Mouvement radical), Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants, UDI) et Marine Le Pen (Rassemblement national, RN).

« La démocratie est bloquée »

« Avant de se demander comment cela est possible (d’adopter la réforme avant juin 2021, pour une mise en œuvre aux élections générales de l’année suivante), rappelons qu’il s’agit d’une obligation démocratique et morale », a argué François Bayrou dans un entretien au Parisien/Aujourd’hui en France.

Pour ce partisan ancien de la représentation proportionnelle, la « démocratie est bloquée, les Français y adhèrent de moins en moins ». « Des millions d’électeurs ne sont pas représentés au Parlement parce que leur vote va à des partis minoritaires », juge le Haut commissaire au Plan, qui fut candidat à la magistrature suprême en 2002, en 2007 et en 2012.

Le président du Modem reprend une critique adressée au scrutin majoritaire, accusé de favoriser les grands partis. Depuis les élections présidentielle et législatives de 2017, marquées par la victoire d’un homme dépourvu du soutien d’un grand parti, puis celle d’une formation neuve bâtie autour de sa personne, la mise en cause du scrutin majoritaire comme perpétuant la bipolarisation de la vie politique, a néanmoins perdu de sa pertinence. La formation de droite, héritière du gaullisme, dénommée depuis 2014 Les Républicains (LR), et, davantage, le Parti socialiste (PS) sont sortis affaiblis de ces scrutins.

Le RN (ancien Front national, FN) déplore un déficit de représentation induit par le scrutin majoritaire, arguant de la différence entre le nombre de voix dont il bénéficie à l’élection présidentielle et le faible nombre de ses députés. En 2017, Marine Le Pen obtint 33,9 % des voix au second tour de la présidentielle. Sa formation recueillit que huit sièges à l’Assemblée nationale.

« Ne pouvant s’allier à la droite classique, le FN est défavorisé par le système majoritaire et avantagé, en revanche, par la proportionnelle », expliquait le juriste Roger-Gérard Schwarzenberg dans son ouvrage 1788. Essai sur la maldémocratie (Fayard, 2006).

« Mais son absence de l’Assemblée nationale tend à le ‘‘victimiser’’ aux yeux des électeurs et donner crédit à ses protestations rituelles » visant une supposée collusion entre les autres partis, affirmait Roger-Gérard Schwartzenberg, qui fut député radical de gauche et membre de gouvernement.

« L’un des arguments lancés contre la proportionnelle est d’éviter la formation grand groupe RN à l’Assemblée nationale, mais même avec le scrutin majoritaire, un grand groupe RN pourrait être constitué en 2022 », analyse auprès de Dossier Familial Frédéric Sawicki. Ce professeur de sciences politiques à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, a co-signé une étude sur la proportionnelle publiée en mars 2018 par Terra Nova, un cercle de réflexion proche du Parti socialiste (PS).

« L’avantage de l’équité »

D’après les règles en vigueur, les élections législatives reposent sur un mode de scrutin majoritaire uninominal. Un scrutin est majoritaire quand « il s’agit d’attribuer un (scrutin uninominal) ou plusieurs sièges (scrutin plurinominal) à celui ou ceux qui ont obtenu le plus de voix », indique le site officiel Vie publique. En utilisant ce mode de scrutin pour les législatives, « la France fait bande à part en Europe occidentale, si l’on excepte la Grande-Bretagne, où même avec un scrutin majoritaire à un tour, les majorités ont du mal à être constituées », observe Frédéric Sawicki.

« Le mode de scrutin proportionnel est simple dans son principe – les sièges sont attribués selon le nombre de voix – mais complexe dans sa mise en œuvre. Il s’est développé avec le rôle des partis politiques : il s’agit moins de voter pour un homme que pour un parti ou un programme », précise Vie publique.

Il existe dans le monde différentes méthodes de proportionnelle. Mais « le seuil fixé pour obtenir le droit à la répartition des sièges et la taille de la circonscription constituent des variables déterminantes. Plus le seuil est élevé et plus le nombre de circonscriptions important, plus l’accès des petits partis aux sièges est difficile », selon Vie publique.

« Il est communément admis que la représentation proportionnelle, destinée à répartir la représentation en fonction du poids effectif de chaque parti, présente l’avantage de l’équité, mais l’inconvénient d’une fragmentation de la représentation, empêchant souvent la constitution de majorités », écrivait le juriste Hugues Portelli dans son ouvrage Droit constitutionnel (Dalloz, 2005, 6e édition). L’ancien sénateur Union pour un mouvement populaire (UMP) et LR démontrait cependant la relativité de ces effets.

Une mise en œuvre par François Mitterrand

Suivant une conception héritée de Charles de Gaulle, qui, premier président de la Ve République, voyait « le régime des partis » comme « la pagaille » (entretien à l’ORTF du 15 décembre 1965) et souhaitait la stabilité politique, la droite rejette le scrutin proportionnel.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a considéré dimanche sur France 3 qu’il est « trop tard » pour faire adopter la réforme en vue des prochaines élections législatives générales. La formation est historiquement favorable à la représentation proportionnelle. L’instauration de la proportionnelle, notamment aux élections législatives, constituait la 47e des « 110 propositions pour la France » qui composaient le programme de François Mitterrand en 1981. La majorité adopta en 1985 la proportionnelle intégrale, une réforme jugée par les détracteurs du président socialiste comme un moyen d’atténuer la perte de sièges annoncée pour le PS aux législatives de l’année suivante et de favoriser la montée du FN de Jean-Marie Le Pen. Le Parti socialiste limita sa défaite, le Front national remporta 35 sièges avec 9,65 % des voix. La nouvelle majorité de droite et du centre vota la restauration du scrutin majoritaire.

Elu en 2012 second président de la Ve République issu du PS, François Hollande avait fait dans son programme, intitulé « Mes 60 engagements pour la France », la promesse de faire introduire « une part de proportionnelle ». Il ne la tint pas.

Durant la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait dit être favorable à la création d’un système mixte, donnant une place à la proportionnelle aux élections législatives. Quinze pour cent des 577 élus de l’Assemblée nationale devaient être élus à la proportionnelle, dans le cadre d’une réforme institutionnelle, dont l’examen au Parlement a été suspendue en 2018, en raison de l’affaire Benalla. En août 2019, une nouvelle réforme avait été présentée en Conseil des ministres au travers de différents projets de loi, prévoyant notamment l’élection à la proportionnelle de 20 % des députés. Mais ces textes n’ont jamais été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée.

Pas de modification des règles électorales « dans l’année qui précède le premier tour »

Alors que la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 mobilise encore le gouvernement et que le calendrier parlementaire est rempli, les partisans de la proportionnelle savent le temps compté avant les prochaines élections législatives, qui doivent avoir lieu en juin 2022, après la présidentielle.

L’article L. 567-1 A du Code électoral interdit de mener « une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tour du scrutin ». Cette règle est conforme à « la tradition républicaine », rappelait, dans un texte paru le 12 mars 2020 au Journal officiel, le ministère de l’Intérieur, en réponse à une question écrite du sénateur non inscrit Jean Louis Masson. S’il cède à la demande des partisans de la proportionnelle, l’exécutif aura moins de cinq mois pour faire adopter une réforme, technique et à hauts risques politiques.

Une proportionnelle intégrale plus facile à instaurer qu’une dose

Paradoxalement, il serait plus aisé d’instaurer la proportionnelle intégrale que d’instiller une dose de proportionnelle. « Si la dose est de 20 %, ce qui concernerait 20 % des sièges à l’Assemblée, il faudrait redécouper les circonscriptions électorales, et des circonscriptions devraient disparaître, détaille Frédéric Sawicki. Or, il y a peu de temps pour préparer un redécoupage, qui est un sujet de polémiques. Pour éviter les critiques des oppositions, il faudrait que le gouvernement discute avec les partis sur le redécoupage. »

Au-delà, pour être valable suivant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un tel redécoupage nécessite de constituer « des circonscriptions de taille démographique équivalente, remarque le politologue. Il ne peut pas y avoir une circonscription de 100 000 électeurs et une autre de 70 000 électeurs, l’écart doit être de quelques milliers. Dans les départements faiblement peuplés, il faudrait une circonscription plus une autre, couvrant plusieurs départements. » Le redécoupage impose une vaste réflexion. « Je n’ai pas l’impression que le ministère de l’Intérieur ait sérieusement travaillé sur le sujet depuis 2017 », souligne le professeur. Au total, « le bénéfice politique » d’une telle réforme pour Emmanuel Macron serait « très incertain ».

Faire adopter la proportionnelle intégrale, concernant laquelle le candidat Emmanuel Macron s’était dit opposé, prendrait moins de temps. « La proportionnelle intégrale n’exige pas de redécoupage des circonscriptions, que les listes soient départementales, régionales ou nationales », poursuit Frédéric Sawicki. Selon le professeur, les résultats des législatives établis obligeraient le président de la République à constituer un gouvernement du centre, reposant sur « une majorité pro-européenne » et « sociale-libérale ». « Si Emmanuel Macron est réélu, probablement avec une faible avance, il incarnerait alors politiquement ce qu’il proposait de faire en 2017, alors que sa politique est plutôt tombée à droite », estime notre interlocuteur. Quelle que soit sa réponse à la revendication du Modem, le chef de l’Etat va donner le ton de la campagne en vue des élections de 2022.

