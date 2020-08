Lancé au début du mois de juillet, défendu par le journaliste Hugo Clément, d’autres célébrités et des associations, le projet de référendum d’initiative partagée (RIP) pour les animaux a obtenu des premières victoires, qui ne laissent en rien présager d’un résultat positif final.

Quelque 550 000 personnes se sont inscrites sur le site Referendumpourlesanimaux.fr , vitrine du projet, fournissant leur adresse électronique et leur numéro de téléphone, tandis qu’au moins 132 députés et sénateurs ont apporté leur appui, indique à Dossier Familial Barbara Boyer, chargée de communication de L214, l’une des associations.

« Les élus qui soutiennent le projet sont relativement engagés dans la cause animale, mais le seuil de 185 parlementaires nécessaires pour l’organisation d’un référendum d’initiative partagée est tout à fait atteignable. Nous allons rencontrer des parlementaires pour les convaincre, sachant que certains peuvent être favorables à la cause mais douter de la réussite d’un RIP », poursuit notre interlocutrice.

« Nous savions déjà qu’une centaine de parlementaires étaient plus ou moins sensibles à la cause animale. Le plus compliqué sera d’obtenir la deuxième partie des signatures », a souligné auprès du Monde Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, une autre structure défendant le projet.