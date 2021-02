Privés de petits boulots en raison de la crise sanitaire, de plus en plus d’étudiants tombent dans la précarité et se retrouvent à faire la queue devant des centres de distribution d’aide alimentaire. Que ce soit à Paris, à Orléans, à Bordeaux ou encore à Marseille, les files d’attente s’allongent au fil des semaines. Dans la capitale, ils étaient 500 étudiants, contre 450 la semaine précédente, à patienter sur le trottoir pour bénéficier d’une distribution alimentaire organisée par l’association Linkee dans le 13e arrondissement, comme le montre la vidéo postée sur Twitter par le journaliste du média en ligne Brut, Rémy Buisine.

Deux repas par jour au Crous à 1 euro chacun

Pour tenter de répondre à la détresse des jeunes, le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, a annoncé le 21 janvier dernier l’extension du repas à 1 euro dans les Crous, mis en place pour les étudiants boursiers à la rentrée de septembre dernier, à tous les étudiants pendant toute la durée de la crise sanitaire. Ainsi, depuis le 25 janvier, tous les étudiants, nationaux et internationaux, peuvent bénéficier de deux repas par jour à emporter à 1 €, au lieu de 3,30 €, dans les restaurants et cafétérias des Crous. Chaque repas comprend une entrée, un plat chaud « fait maison » par les équipes de professionnels de la restauration des Crous, et un dessert. « L’offre de repas proposée est résolument engagée envers l’équilibre alimentaire soutenu par des produits de qualité », précise le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué. En raison du couvre-feu, il est possible d’acheter les deux repas en même temps. Le paiement s’effectue au choix, avec la carte Izly, par carte bancaire ou en liquide.