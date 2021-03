Semblable au titre-restaurant des salariés, le ticket-resto serait acheté auprès du Crous au tarif social étudiant (3,30 euros) mais vaudrait le double, soit 6,60 euros. Comme au restaurant universitaire, l’étudiant paierait une partie et l’Etat complèterait. Il pourrait être utilisé pour payer tout ou partie d’un repas dans un restaurant ou faire ses courses auprès d’une personne ou d’un organisme ayant signé une convention avec le Crous. Tous les étudiants, qu’ils soient boursiers ou non, dans une grande ville universitaire ou dans une délocalisation, pourraient en bénéficier. Les conditions d’utilisation et de remboursement seraient définies par décret.